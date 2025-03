L'Inter si prepara ad affrontare la trasferta di Rotterdam in una situazione di piena emergenza sugli esterni. Mercoledì i nerazzurri sfideranno il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e Inzaghi studia le mosse tattiche, conscio del fatto che sulle fasce dovrà fare a meno di Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian.

Quali sono, dunque, le opzioni sul tavolo del Demone?

Partiamo dall'eventuale conferma del 3-5-2. In questo caso sarebbe presumibilmente Dumfries a traslare sulla sinistra, mentre Pavard andrebbe a fare il quinto a destra con Bisseck a copertura del francese qualche metro più indietro. Frattesi, per le qualità atletiche e la corsa, può rappresentare un'altra soluzione d'emergenza in fascia (lo stesso tecnico piacentino ha ammesso di averlo già provato in quel ruolo in allenamento) ma non è da escudere (anche se sarebbe una decisione più forzata) la possibilità di vedere Bastoni come quinto coperto dall'ex Aarhus.

Attenzione, però, anche alle strade che portano al cambio modulo. Qualora Inzaghi dovesse optare per il 4-4-2 (visto per la prima volta nel finale di gara contro la Lazio), la difesa a quattro potrebbe essere formata da Pavard terzino destro, da due tra De Vrij, Acerbi e Bisseck al centro della retroguardia e Bastoni terzino sinistro 'bloccato', con Dumfries avanzato di qualche metro come esterno di centrocampo. In questo caso il rebus riguardarebbe la fascia sinistra, dove gli indiziati principali a ricoprire quel ruolo sarebbero Mkhitaryan (che in passato ha giocato spesso largo nel tridente offensivo) e Zielinski (spostato in quella zona in Coppa Italia), ma non è da scartare a priori la suggestione Thuram che ha corsa e tecnica per offendere calcaldo la linea laterale. In quest'ultimo scenario andrebbe ovviamente a cambiare la coppia d'attacco, con Taremi o Arnautovic ad affiancare Lautaro.

Un altro modulo applicabile, tenendo conto delle caratteristiche dei giocatori a disposizione in rosa in questo momento, può essere il 4-3-1-2, con la difesa a quattro che vedrebbe Dumfries e Bastoni terzini (con Pavard prezioso jolly per dar fiato all'olandese o per slittare al centro del reparto) e un centrocampo simile a quello di sempre: Calhanoglu play, Barella (o Frattesi) mezzala destra e Mkhitaryan e Zielinski a completare il rombo, uno alla sinistra del turco e uno nelle vesti di trequartista alle spalle della ThuLa. L'emergenza c'è e arriva in un momento cruciale della stagione, adesso toccherà a Inzaghi 'inventare' e trovare il giusto abito per la sua Inter.

