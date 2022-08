La notizia era nell'aria, ma negli ultimi minuti sono arrivate nuove conferme: Alexis Sanchez ha virtualmente risolto il contratto con l'Inter, trovando un accordo definitivo (per ora solo verbale, in attesa delle firme in programma nelle prossime ore). Lo riporta in un tweet il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, dopo le prime indiscrezioni lanciate dai colleghi de L'Equipe.