Un piccolo allarme parte dall'Albania e risuona fino a Milano, anche se nelle prossime ore potrebbe essere già tutto rientrato. Nel pomeriggio di oggi non ha infatti preso parte all'allenamento con la nazionale albanese l'interista Kristjan Asllani, che ha svolto lavoro differenziato (così come il compagno Myrto Uzuni) per dei problemi muscolari. Le condizioni di entrambi, però, non preoccupano: i due giocatori dovrebbero tornare in gruppo già domani e preparare con il resto della squadra le partite contro Repubblica Ceca e Georgia.

La Federcalcio albanese l'ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale: in uno stralcio si legge appunto che "Kristjan Asllani e Myrto Uzuni hanno problemi muscolari e si sono allenati a parte. Entrambi i giocatori sono monitorati dallo staff medico della Nazionale e domani dovrebbero rientrare nel gruppo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!