L'Inter si sta già muovendo anche sul mercato estero per individuare nuovi rinforzi per il pacchetto arretrato. In cima alla lista delle preferenze oltreconfine c'è Oumar Solet, roccioso difensore del Salisburgo nel mirino anche del Torino la scorsa estate; ma dalla Francia spunta un nuovo nome che i nerazzurri stanno monitorando con particolare attenzione. Secondo il sito Jeunesfooteux, infatti, l'Inter è sulle tracce di Kevin Danso, difensore del Lens e della Nazionale austriaca classe 1999, tra i migliori della Ligue 1 in questa stagione. Danso ha un contatto coi Sang et Or fino al 2026 e vanta già 13 presenze con l'Austria.