Il futuro di Alexis Sanchez, a meno di clamorosi colpi di coda che appaiono ora improbabili, sarà lontano dall'Inter. L'opzione che si sta pian piano facendo strada con forza è quella che porta in Turchia: il Trabzonspor, riferisce il portale turco Fotspor, sta infatti spingendo per portare il cileno in Super League nella prossima stagione. Il pressing sarebbe portato avanti in particolare dal tecnico Abdullah Avci: secondo lui il Tocopillano deve diventare il punto di riferimento della squadra, motivo per cui "il 35enne attaccante cileno è molto vicino alla maglia azzurra e marrone", si legge nel portale.

Fotsport parla di contatti diretti tra il club con Fernando Felicevich, agente del Niño Maravilla e procuratore che già portato in Turchia altri cileni come Pulgar (Galatasaray), Medel e Roco (Beşiktaş). Ma non è tutto. I colleghi cileni di RedGol aggiungono alle pretendenti altre due squadre, una argentina e una italiana: River Plate e Udinese, che per Sanchez rappresenterebbe un ritorno dopo l'esperienza in Friuli ad inizio carriera.

