Petar Sučić è pronto a muovere i suoi primi passi nel mondo Inter nelle prossime ore, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, infatti, è atteso a Milano per le visite di mediche di rito e poi si recherà a San Siro per guardare dal vivo quelli che saranno i suoi nuovi compagni da giugno contro la Fiorentina. L'indiscrezione viene rilanciata anche in Croazia, con Tportal che conferma il programma citando ambienti vicini al giocatore.

Se tutto andrà liscio, il giocatore si legherà al club milanese fino al 2030, visto che le parti si sono accordate negli scorsi giorni per una cifra di 14 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di bonus e il 10% di rivendita sulla plusvalenza futura.

