Arturo Vidal e l'Inter, ultimo atto formale. In questo momento nella sede dell'Inter bin Viale della Liberazione sono presenti il centrocampista cileno, destinato a vestire la maglia del Flamengo, il suo agente Fernando Felicevich (entrambi entrati in auto da dietro) e l'entourage composto dagli agenti Fran e André Cury (uscito poco dopo). Summit da cui Re Artù uscirà con la risoluzione contrattuale e una buonuscita, per concludere definitivamente il rapporto con l'Inter e iniziare una nuova avventura.