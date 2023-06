"Una volta del Borussia, del Borussia per sempre". Una frase breve che racchiude tutta la riconoscenza e l'affetto di Marcus Thuram, ormai agli ultimi giri d'orologio della sua carriera tedesca. L'attaccante praticamente ormai ex 'Gladbach saluta il club di Bundesliga, dove ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita. In scadenza di contratto, il centravanti francese è il primo indiziato a succedere ad Edin Dzeko.