Arrivano notizie importanti dall'Argentina in merito ai due giocatori del Newell's Old Boys, Tomas Perez e Mateo Silvetti, per i quali l'Inter ha imbastito nei giorni scorsi una trattativa con tanto di viaggio in Italia del presidente del club Ignacio Astore: secondo il giornalista de La Capital Hernan Cabrera, l'affare sembra destinato a saltare. L'Inter, infatti, avrebbe risposto picche alla richiesta del Leproso di otto milioni complessivi per il centrocampista, obiettivo immediato dei nerazzurri.

Inter che ora ha cambiato obiettivo e si dirige verso il Godoy Cruz, dove gioca Santino Andino, 19enne esterno offensivo sul quale, secondo Cabrera, in Viale della Liberazione hanno deciso di puntare le loro chips.

