Il no di Inter e Milan all'ipotesi della ristrutturazione di San Siro ha portato al rilancio del progetto che vedrebbe i due club condividere un nuovo impianto nello stesso quartiere milanese. È questa la prima opzione delle due società, come fatto intendere indirettamente da Giovanni Ferretti De Luca, sindaco di Rozzano (dove l'Inter ha un'opzione sull'area Cabassi in scadenza il prossimo gennaio): "L’opzione A dell’Inter è sempre stata lo stadio a Milano, ma l’ipotesi di un impianto a Rozzano non è tramontata definitivamente - le parole del primo cittadino all'edizione odierna de Il Giorno-Milano -. La prelazione vale fino a gennaio 2025 e non mi risulta che abbiano comunicato alla proprietà di voler recedere. Terranno aperte tutte le piste finché non prenderanno una decisione definitiva".

"La posizione di San Siro, certo, è ottimale, però se uno si fa un giro in Europa ve- de gli stadi nuovi, gli impianti mo- derni, sono tutti fuori dalla città>> conclude", conclude Ferretti De Luca.

