Nel tentativo di ottenere nel mercato di gennaio un attaccante importante, che possa aiutare la squadra di Vincenzo Italiano nella sua rincorsa ad un piazzamento europeo per la prossima stagione, il Bologna guarda con attenzione anche in casa Inter. Secondo il quotidiano Il Resto del Carlino, infatti, si sta facendo largo l'idea di un ritorno di Marko Arnautovic, l'attaccante austriaco che ha lasciato un bel ricordo tra i tifosi rossoblu. Oltretutto, prima di Natale suo fratello postò una foto risalente al periodo in Emilia. Possibile indizio della voglia di Arna di tornare lì dove ha militato per due stagioni, anche se l'età del giocatore che va per i 36 anni e la presenza in organico di Jens Odgaard rendono difficile l'apertura di un nuovo capitolo.

Comunque, il Bologna vuole rinsaldare il proprio reparto offensivo, viste le difficoltà di Thijs Dallinga e le fatiche recenti di Santiago Castro. E in questo senso, un altro nome circolato nell'ambiente è quello di Joaquin Correa, proposto al club da Alessandro Lucci, agente del Tucu ma anche di Jesper Karlsson per il quale è stato trovato l'accordo per il passaggio al Lecce dai felsinei.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!