Inizia con un pareggio il cammino dell'Inter nella Youth League 2023/24. I ragazzi di Cristian Chivu, ospiti della Real Sociedad al Centro Sportivo Zubieta XXI, tornano a casa con un rocambolesco 3-3 e un pizzico di rammarico per come si è concretizzato. I nerazzurri partono fortissimo e al minuto 7 sono già sul 2-0 dopo il rigore di Sarr e il sinistro chirurgico dalla distanza di Kamaté. I baschi però sono bravi a reagire e con Orobengoa acccorciano immediatamente le distanze. Da questo momento sono proprio i padroni di casa a fare la partita, creando più volte i presupposti per pareggiare ma arrivando al massimo a colpire un palo ancora con Orobengoa, dopo uno svarione di Calligaris. Il quale è attento sul destro ravvicinato di Arruti e sul solito Orobengoa a inizio ripresa.

Il 2-2 però è nell'aria e lo trova Martin di testa, ben appostato sul secondo palo. L'Inter non si scoraggia e su calcio piazzato, al termine di un mischione nell'area piccola basca, Matjaz trova la deviazione vincente riportando avanti i suoi. L'Inter però non riesce a congelare i ritmi e la Real Sociedad continua a spingere, senza tuttavia creare grandi occasioni nell'area avversaria e gettandola soprattutto sull'agonismo. A un minuto dalla fine però ancora Martin, ancora solo sul secondo palo, trova la rete del 3-3. Ultimo epoisodio chiave di una partita divertente, che però i ragazzi di Chivu avrebbero potuto portare a casa con un po' più di attenzione e cura dei dettagli.



IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-INTER 3-3

MARCATORI: 5' Sarr (I), 7' Kamate (I), 11' Orobengoa (R), 53' Martìn (R), 63' Matjaz (I), 90' Martìn (R)

REAL SOCIEDAD (4-3-3): 1 Zango; 2 Nores (66' 12 Amenabar), 4 Martìn, 5 Ropero (58' 16 Gorosabel), 3 Olarra; 10 Arruti (58' Eceizabarrena), 6 Lebarbier, 8 Garcia (76' 18 Arenzana); 7 Ramirez (66' 17 Garro), 9 Mariezkurrena, 11 Orobengoa. A disposizione: 13 Velarde, 14 Segurola. Allenatore: Mikel Llorente

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo (72' 13 Guercio), 15 Stante, 6 Maye (46' 16 Matjaz), 3 Cocchi; 8 Di Maggio, 4 Stankovic, 14 Berenbruch (73' 5 Bovo); 10 Kamate (82' 20 Vedovati), 9 Sarr, 11 Quieto (73' 18 Spinaccè). A disposizione: 12 Raimondi, 7 Ricordi. Allenatore: Cristian Chivu.

AMMONITI: 21' Quieto, 26' Mariezkurrena, 62' Nores, 70' Cocchi, 73' Kamate, 84' Orobengoa, 85' Calligaris, 93' Lebarbier

Arbitro: Henrik Nalbandyan

Assistenti: Mesrop Ghazaryan - Khachatur Hovhannisyan

Quarto uomo: Ibai Rezola Etxeberría



RIVIVI IL LIVE

95' - Finisce qui!

94' - VEDOVATI! Colpo di testa da buona posizione su cross di Cocchi ma pallone troppo centrale!

93' - Fallo su Bovo a centrocampo, ammonito Lebarbier.

89' - GOL DELLA REAL SOCIEDAD! COLPO DI TESTA FOTOCOPIA DI MARTIN E ARRIVA IL PAREGGIO!

84' - SPINACCE'! L'attaccante viene murato sul colpo di testa innescato dal cross di Cocchi!

82' - Sostituzione nell'Inter: fuori Kamaté, dentro Vedovati.

73' - Triplo cambio tra i nerazzurri: entrano Bovo, Guercio e Spinaccè al posto di 5 18 13 per Quieto, Berenbruch e Sarr. Cartellino giallo per Kamaté dopo un fallo su Olarra.

71' - Cartellino giallo per Cocchi per un intervento in ritardo.

68' - Principio di rissa sedato dall'arbitro dopo un fallo di Olarra su Kamaté.

67' - Doppio cambio tra i padroni di casa: dentro Amenabar e Garro.

64' - GOOOOL!!!! MATJAZ IN MISCHIA NEL CUORE DELL'AREA PICCOLA METTE IL PALLONE IN RETE!!!

58' - Forze fresche per la Real Sociedad: entrano Eceizabarrena e Gorosabel.

53' - GOL DELLA REAL SOCIEDAD! SU CORNER DA SINISTRA MARTIN DI TESTA, APPOSTATO SUL SECONDO PALO, FIRMA IL PAREGGIO!

47' - OROBENGOA! Primo squillo dell'attaccante che entra in area e costringe Calligaris alla deviazione in corner!

13.03 - La ripresa ha avuto inizio!

13.02 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa. Matjaz al posto di Maye tra i nerazzurri.

Primo tempo vibrante al Centro Sportivo Zubieta XXI dove Real Sociedad e Inter si stanno sfidando nel match d'esordio della Youth League. Partenza sprint dei nerazzurri che al 7' sono già in vantaggio di due reti: Sarr su rigore e Kamaté con un bel sinistro dalla distanza aprono la voragine tra le due squadre. I baschi però reagiscono e accorciano le distanze al minuto 11 con Orobengoa. Da questo momento la gara si assesta su una supremazia dei padroni di casa, che alzano il baricentro e spingono alla ricerca del pareggio. Gol che però non arriva nonostante le occasioni capitate ancora a Orobengoa (palo a porta vuota e tiro centrale), Arreti (bravissimo Calligaris) e Mariezkurrena 8contropiede sprecato). Nel finale Kamaté mette a soqquadro la difesa basca ma nessuno ribadisce in rete il suo cross basso.

48' - Finisce il primo tempo, squadre negli spogliatoi.

46' - Grandissimo spunto di Kamaté a destra, dribbling secco e pallone in mezzo senza che nessun compagno riesca a intervenire.

45' - Di Maggio entra in area ma cincischia troppo e cade al primo contatto, per l'arbitro è fallo di mano del nerazzurro.

37' - Brutta palla persa dai nerazzurri, si scatena un due contro due concluso però con un sinistro centrale di Mariezkurrena.

35' - Nores salva all'ultimo secondo su Quieto, cercato sul secondo palo da Kamaté!

31' - CALLIGARIS! Grande respinta sul destro ravvicinato di Arruti!

27' - Ammonizione per Mariezkurrena che interviene in ritardo su Berenbruch.

23' - Contatto energico in area ai danni di Berenbruch ma l'arbitro fa cenno di proseguire.

22' - OROBENGOA! Ancora l'attaccante calcia di prima intenzione da dentro l'area ma il pallone è centrale e Calligaris blocca a terra!

21' - Cartellino giallo per Quieto che entra in ritardo su Nores.

18' - Clamorosa chance per i padroni di casa: Calligaris sbaglia il rinvio e il pallone arriva a Orobengoa che calcia a colpo sicuro, ma colpisce il palo!

17' - Sugli sviluppi di un corner da destra, Garcia cerca il destro dalla distanza ma manda alto.

11' - GOL DELLA REAL SOCIEDAD! OROBENGOA CON UNA ZAMPATA SFRUTTA AL MEGLIO UN CRSS DA DESTRA!

8' - Azione insidiosa nell'area dell'Inter ma i baschi non riescono a concludere in porta con Ramirez.

7' - GOOOOOL DI KAMATE!!! SINISTRO DALLA DISTANZA E PALLONE NELL'ANGOLINO!

5' - GOOOOOL! SARR PERFETTO DAL DISCHETTO, ZANGO SPIAZZATO!

4' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! TRATTENUTA VISTOSA DI MARIEZKURRENA SU MAYE IN AREA!

12.00 - Partiti! Primo pallone nerazzurro.

11.58 - Minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Libia.

11.57 - Le squadre entrano in campo.