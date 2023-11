Mehdi Taremi resta un obiettivo concreto dell'Inter e non solo in vista della prossima estate.

Come conferma anche Tuttosport, i nerazzurri stanno valutando il profilo dell'attaccante iraniano già per il prossimo gennaio: molto dipenderà dall'apporto che Arnautovic e Sanchez riusciranno a dare in questo periodo. Finora, i due, hanno messo insieme appena 549 minuti e un gol (quello del cileno al Salisburgo): tutto molto modesto se paragonato ai 2.406 minuti di Lautaro e Thuram, protagonisti assoluti di questo avvio di stagione.

Il quotidiano torinese lo dice chiaro: se i due riusciranno a entrare concretamente nelle rotazioni di Inzaghi e portare “bonus” alla squadra, allora l’Inter potrà proseguire nella seconda metà di stagione con il reparto creato in estate. In caso contrario, Taremi - che resta un obiettivo a zero per l'estate - potrebbe essere il rinforzo perfetto. Difficilmente, nonostante il contratto senza rinnovo, il Porto scenderebbe sotto i 10 milioni: ci sarebbe da trattare.