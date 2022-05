Il Monza comincia a muoversi sul mercato per capire come rafforzare la rosa. Tra gli obiettivi segnalati da Tuttosport ci sono anche degli interisti. Noto da tempo il nome di Sensi ("ma i dubbi sulla sua tenuta fisica pesano"). Nell'affare potrebbe entrare Carlos Augusto, che piace ai nerazzurri, ma i brianzoli non vorrebbero cederlo. Le parti parleranno anche del riscatto di Pirola, ma a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite per il diritto in favore del Monza.

In difesa interessa anche un giocatore in scadenza con i nerazzurri, ovvero Andrea Ranocchia.