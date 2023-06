"L’Inter tocca con mano l’effetto 'finale di Champions League'. Gli imprenditori, che hanno tentato di entrare nel calcio con le big della Premier, ora dichiarano di essere interessati al club nerazzurro. Lo dimostra l’uomo d’affari finlandese Thomas Zilliacus che era già uscito allo scoperto nei mesi scorsi per il Manchester United". Lo scrive stamane Tuttosport, che però sottolinea anche come difficilmente Steven Zhang venderà il club nerazzurro a breve.

La campagna europea ha ridato parecchio entusiasmo a tutto l'ambiente, compresa la proprietà. "L’effetto finale di Istanbul si vede anche in ambito commerciale. L’accordo con Paramount – 10 milioni all'anno per il retro della maglietta dopo queste ultime due gare stagionali sulla parte anteriore – consente di avvicinare l’ambizioso obiettivo di 40 milioni di introiti commerciali a stagione dalla divisa di gioco: Ebay ne garantisce 5 per la manica, il resto può arrivare dal nuovo main sponsor con Qatar Airways che è davanti a tutti", conferma il quotidiano torinese.

