Pavard, un attaccante (probabilmente Sanchez se andrà via Correa) e forse anche un centrocampista. Questo sarà il mercato dell'Inter nell'ultima settimana. Secondo Tuttosport, infatti, Inzaghi vorrebbe un centrocampista più fisico.

Per questo rimane in bilico Sensi, che è in scadenza nel 2024. La dirigenza guarda a una serie di profili low cost ma qualora dovesse essere ceduto Correa a titolo definitivo ci sarebbero maggiori margini di manovra e allora i nerazzurri prenderebbero in esame profili quali Lucas Gourna-Douath del Salisburgo (costo oltre i 20 milioni) ma anche una serie di esuberi come Ndombelé in uscita dal Tottenham ma seguito dal Galatasaray oppure Barak della Fiorentina, ma con la controindicazione dei rapporti non idilliaci tra i club. Infine Maggiore della Salernitana, valutato positivamente ai tempi dello Spezia.