L’amministratore delegato nerazzurro sperava infatti di poter chiudere la questione entro il match di domani con l’Atalanta, ma tra le parti andranno ancora messi in chiaro dei punti fondamentali per arrivare alla fumata bianca: si va dalla durata del nuovo accordo (che dovrebbe essere fino al 2027) fino ai vari dettagli economici. "L’entourage di Skriniar - dopo aver messo una pietra sopra all’opzione Psg - ha chiesto, per firmare il contratto in scadenza (da 3,8 milioni), 7 milioni - tra parte fissa e bonus - mentre l’Inter arriva a 6, sempre compresi i bonus. Non si è parlato né di clausole rescissorie tanto meno della questione legata alla fascia di capitano (materia di competenza di Inzaghi ). La dead-line è stata prudenzialmente spostata a Natale ma, come sottolineato, le distanze minime e la volontà delle parti induce all’ottimismo anche per una chiusura più rapida". Insomma, Skriniar e l'Inter sono destinati ad andare avanti insieme.