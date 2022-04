Paulo Dybala si avvicina all'Inter. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, è già andato in scena un incontro segreto tra l'agente dell'argentino, Jorge Antun, e la dirigenza nerazzurra, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Nessun dialogo approfondito, ma quanto basta per capire che quella nerazzurra sia una destinazione gradita alla Joya. Dybala ha confermato che non ha fretta di trovare un nuovo club: un dettaglio positivo per i nerazzurri, sia perché hanno più tempo per preparare l'affondo, sia perché le richieste dell'attaccante potrebbero abbassarsi col passare delle settimane.