Tanner Tessmann non sarà un giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport c'è da registrare un colpo di scena nella trattativa. L'Inter ha comunicato al Venezia di non voler procedere nella trattativa, dopo aver chiuso l'accordo con il club.

All'origine della decisione le richieste dell'entourage a livello di ingaggio e di commissioni, ma non solo. Tessmann non hai mai detto sì all'Inter in maniera definitiva perché ha sempre riservato dei dubbi sulla gestione del suo cartellino. L'Inter infatti voleva acquistarlo per cederlo poi in prestito. Una vicenda, come riportato dal quotidiano torinese, che ricorda un po' quella di Samardzic. Ausilio e Baccin però non amano questi tipi di giochetti e hanno deciso di stoppare l'affare.