Federico Chiesa è ancora fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Come scrive Tuttosport, l'idea della Juventus è piazzarlo entro il 30 agosto per 15-18 milioni di euro, utili a finanziare i colpi in entrata.

Napoi e Inter si sono però tirate fuori, i partenopei sono andati su David Neres e i nerazzurri vogliono evitare un "regalo" a una diretta concorrente. Né Marotta, né Ausilio vogliono fare assist a una diretta concorrente. L'Inter resta vigile ma solo per prendere eventualmente il giocatore tra un anno.

Occhio, a questo punto, alla Roma che al momento ha però come priorità il terzino destro. C'è anche l'opzione Milan, l'agente Ramadani è stato nella sede rossonera di recente per discutere del futuro di Jovic ma è possibile si sia parlato di Chiesa. Tra l'altro il Diavolo ha ancora in rosa Saelemaekers, pupillo di Motta, che potrebbe essere funzionale per il tecnico. La controindicazione è l'ingaggio da 5 milioni più bonus di Chiesa, che cozza coi parametri rossoneri.