Riflessioni in corso in casa Inter per quel che riguarda l'ultimo centrale da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi . Le tre alternative sono note: Acerbi della Lazio, Chalobah del Chelsea, Akanji del Borussia Dortmund , che è il preferito ma è anche il più caro, come scrive Tuttosport e per questo è quello a cui più difficilmente si arriverà.

Anche per il giocatore del Chelsea si registrano difficoltà non per ragioni di formula o costi, dato che gli inglesi lo darebbero in prestito secco, quanto perché per motivi di crescita i londinesi preferirebbero una cessione in una squadra che possa dare minuti. A questo punto il favorito è Acerbi, che ha appena detto "no" all'Olympique Marsiglia e "vorrebbe già essere nerazzurro in occasione di Lazio-Inter in programma venerdì 26".

Ottenuto da Lotito il via libera al prestito con diritto di riscatto, c'è ancora distanza sulle valutazioni del prestito oneroso, del riscatto e sugli 800mila euro lordi di stipendio che Acerbi dovrebbe prendere tra luglio e agosto. Il difensore potrebbe anche rinunciarvi per agevolare la trattativa.