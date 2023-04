Francesco Acerbi è pronto a sfidare il suo passato, in attesa di conoscere il futuro. A fine stagione Inter e Lazio, avversarie domani nel lunch match di San Siro, dovranno trattare sul riscatto del cartellino del difensore, con il discorso al momento congelato anche perché alla base della trattativa inciderà anche il piazzamento finale in classifica della squadra di Inzaghi.

In parole povere, secondo Tuttosport, se l'Inter "parteciperà alla Champions che verrà, dura pensare che Lotito possa fare uno sconto sul cartellino (il riscatto è fissato a poco meno di 4 milioni). Nel caso in cui i nerazzurri dovessero mancare l’obiettivo, il discorso potrebbe essere differente, anche se l’Inter, dal canto suo, può far valere il fatto che la Lazio, in caso di mancato accordo, dovrebbe accollarsi nuovamente l’ingaggio di Acerbi, legato ai biancocelesti da un contratto importante, da 2,6 milioni a stagione, firmato fino al 2025". Si tratta di un buon motivo per pensare che un accordo convenga a tutti. Nonostante il legame con Inzaghi, precisa ancora TS, risulta difficile pensare che l’Inter possa cambiare i piani su Acerbi in caso di addio del tecnico.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!