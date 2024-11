Diventa sempre più centrale il nome di Samuele Ricci come nome per il calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, al giocatore sta pensando in particolar modo il Milan, interessato al regista azzurro ormai da diversi mesi. I rossoneri stanno provando a bloccarlo in vista dell'estate, ma sul centrocampista c'è anche l'Inter.

Non certo per gennaio, si legge, ma in proiezione estiva qualora dovesse partire Hakan Calhanoglu, la cui cessione potrebbe portare un forte incasso e attorno al quale ci sono rumors per un possibile addio dopo quelli non verificatisi la scorsa estate.