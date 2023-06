Il Manchester United irrompe nella corsa di mercato per André Onana, portiere dell'Inter già finito nei radar del Chelsea. Erik ten Hag, manager dei Red Devils, non si fida più di David de Gea, troppo discontinuo nella stagione appena trascorsa, ragion per cui l'estremo difensore camerunese è stato individuato come il profilo più adatto per rinforzare il reparto degli inglesi; l'alternativa è Diogo Costa del Porto. Secondo il Guardian, il club nerazzurro, temendo di perdere l'ex Ajax, che sarebbe favorevole a un trasferimento a Old Trafford, si è già guardata attorno informandosi su David Raya del Brentford, obiettivo anche del Tottenham. "La firma di Onana risolverebbe un'area problematica per il Chelsea, che ascolterà le offerte per Kepa Arrizabalaga e Édouard Mendy. Gli alti stipendi di Arrizabalaga potrebbero renderlo più difficile da vendere rispetto a Mendy, che ha perso il posto a favore dello spagnolo la scorsa stagione. Il Chelsea ha messo nel mirino anche Mike Maignan del Milan e Giorgi Mamardashvili del Valencia", si legge nel pezzo.

