Terminato il Mondiale con l'amarezza del secondo posto, Marcus Thuram potrà ora concentrarsi sul suo futuro anche e soprattutto in chiave mercato. In questo senso, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, a breve è atteso anche un nuovo contatto tra il giocatore e l'Inter, club che ambisce fortemente ad averlo per giugno, una volta esaurito il suo contratto col Borussia Moenchengladbach. La concorrenza rimane forte specie dalla Premier League, ma si registra un piccolo passo indietro da parte del Bayern Monaco, che sembra essersi leggermente defilato pur rimanendo in vantaggio.