Senza Calhanoglu, per la sfida di questa sera contro il Bologna Simone Inzaghi dovrà ridisegnare la linea di centrocampo, linea che l'allenatore piacentino sembra indirizzato a comporre con Asllani al posto dell'infortunato turco in cabina di regia, Barella e Zielinski sulle mezzali, entrambi in vantaggio rispetto a Davide Frattesi che dovrebbe partire dalla panchina, e Federico Dimarco esterno di sinistra dal primo minuto dopo aver riposato per buona parte di gara in casa del Venezia.

Buone notizie per la difesa: tornati a disposizione sia Acerbi che Pavard, il primo potrebbe giocare già stasera uno spezzone di partita, mentre da valutare resta il difensore francese che però, secondo le ultime indicazioni di Sportmediaset, potrebbe anche indossare una maglia da titolare. Bastoni verso la panchina per rifiatare, al suo posto dal primo minuto scenderebbe in campo Carlos Augusto. Attacco affidato alla ThuLa con Marcus Thuram tornato a disposizione di Inzaghi dopo aver assorbito l'affaticamento subito a Riad.

