Col passare delle ore, si rinforza l'ipotesi di vedere Samir Handanovic tra i pali questa sera contro l'Udinese, dopo quattro mesi in panchina. La conferma arriva da Sport Mediaset, secondo la quale lo sloveno dovrebbe scendere in campo contro la sua ex squadra un po' per fare turnover tra i pali e dare un po' di respiro ad André Onana in vista della partita di Champions League contro il Porto, un po' anche per sopperire all'assenza di un leader in campo che si è palesata lunedì scorso a Genova contro la Sampdoria. Sarà anche l'occasione per vendicare la brutta prova dell'andata alla Dacia Arena, quando Handanovic ebbe le sue colpe un po' in tutti i tre gol subiti dall'Inter.