L'Inter è pronta ad ultimare la pratica rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo il rientro da Malta, è in programma nella settimana prossima l'incontro definitivo per sistemare tutti i dettagli. L'offerta è di 6 milioni di euro più bonus.



Non è previsto nessun colpo in entrata, la dirigenza nerazzurra considera i recuperi di Lukaku, Brozovic e quello fisico-mentale di Gosens come dei veri e propri acquisti. Big Rom nel fine settimana tornerà a Milano e ritroverà la squadra.