Secondo quanto riportato da Sportmediaset sarebbe in corso un incontro nella sede dell'Inter per il rinnovo di Bastoni. L'intenzione delle due parti è quella di arrivare subito ad un adeguamento immediato del contratto, passando dai 3,5 milioni attualmente percepiti dal giocatore a 5. C'è ottimismo, non sarebbe da escludere una fumata bianca nelle prossime ore, nonostante il pressing di diversi club di Premier League.