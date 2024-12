Tutti pazzi per Nico Paz! L'argentino è esploso in Italia con la maglia del Como, club che nella prima 'ricostruzione' post-ritorno in Serie A ha avuto il coraggio di investire 6 milioni di euro, versati al Real Madrid che ne deteneva la proprietà del cartellino, sul connazionale di capitan Lautaro e di lanciarlo nel calcio dei grandi. Coraggio ripagato dal giocatore che dal suo arrivo in Lombardia ha incantato tutti, Lionel Scaloni compreso che lo ha lanciato con l'Albiceleste, mettendo a referto la nascita di una nuova stella a livello internazionale. Per il 79 dei comaschi si sono già allertati in tanti, Real Madrid compreso che sul ventenne vanta un diritto di recompra triennale fissato a 12 milioni di euro. Ma la novità sembra essere l'Inter. Secondo Sportmediaset infatti il club meneghino, questo pomeriggio impegnato nella trasferta di Firenze, avrebbe messo nel mirino il classe 2000 si starebbe già muovendo per capire la fattibilità dell'operazione.

Interessante in quest'ottica può risultare l'incontro tra il centrocampista oriundo (è originario Spagnolo, naturalizzato argentino) e Piero Ausilio, incontro avvenuto in occasione della cena benefica della Fondazione Pupi che si è svolta proprio a Como, alla quale erano invitati sia il giocatore che il direttore sportivo dell'Inter, con il quale "qualche battuta su una operazione futuribile sicuramente non è mancata".

