Consueto punto sulle trattative dell'Inter su Sportmediaset che traccia un bilancio della situazione in casa nerazzurra soffermandosi in particolare su Andrea Pinamonti. L'attaccante rimane infatti in cima alla lista di interessi di Atalanta e Sassuolo, con i primi che già in giornata proveranno a chiudere il discorso assicurandosi il classe '99 avendo dalla propria il favore del giocatore. Emiliani che rimangono comunque in corsa e che potrebbero includere nell'affare anche il giovane Casadei, centrocampista per il quale, a differenza del Chelsea, garantirebbero la recompra al club milanese. Aggiornamenti anche per quanto riguarda Skriniar e Dumfries: la volontà dell'Inter è di proseguire insieme, salvo arrivi sul tavolo un'offerta irrinunciabile che farebbe vacillare la dirigenza.