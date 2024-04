Mentre impazzano le indiscrezioni sull'interesse di una famiglia araba legata ai regnanti dell'Arabia Saudita, Steven Zhang continua a lavorare per il presente e per il rifinanziamento del prestito con Oaktree. Secondo gli ultimi aggiornamenti offerti da Sky Sport, il presidente nerazzurro sta giocando in contemporanea due partite: la prima è quella legata al prolungamento del finanziamento coi californiani, ma al tempo stesso Zhang è al tavolo con un altro fondo anglosassone che prenderebbe il posto di Oaktree rilevando il prestito per accompagnarlo nella gestione del club di Viale della Liberazione.

La volontà di Zhang è ben chiara, ed è quella di continuare il suo lavoro alla guida del club nerazzurro, che in questi otto anni ha regalato parecchie soddisfazioni a se stesso oltre che alla società e alla squadra. La priorità rimane il rifinanziamento.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!