Simone Inzaghi ha in mente di apportare tre modifiche per Sparta Praga-Inter di Champions League rispetto alla formazione scesa in campo con l'Empoli due giorni fa. Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, dovrebbero rientrare nella squadra titolare Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram, rispettivamente al posto di Carlos Augusto, Piotr Zielinski e Medhi Taremi. Praticamente un cambio per reparto, con l'11 che si andrebbe a comporre così: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

