Complice il forfait dell'ultim'ora di Joaquin Correa, fuori causa per Inter-Atalanta di domani per una distrazione muscolare al soleo della gamba destra, si apre un nuovo ballottaggio in attacco per Simone Inzaghi: Lautaro Martinez o Edin Dzeko in coppia con Romelu Lukaku? Secondo Sky Sport, probabilmente il favorito per partire dal via è il bosniaco, semplicemente per il fatto che ha giocato meno minuti del Toro nella finalissima di Coppa Italia. Per il resto, rispetto a mercoledì, sono previste altre variazioni: in porta riprende il suo posto André Onana, davanti al quale si dovrebbe comporre il trio D'Ambrosio-De Vrij-Acerbi. A centrocampo, si va verso un avvincendamento sulla corsia sinistra: Robin Gosens darà probabilmente il cambio a Federico Dimarco, andando a completare il quintetto con Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Dzeko.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE