Joaquin Correa favorito su Arnautovic e Taremi per far coppia con Thuram dal 1' contro il Verona. Questo lo scenario ipotizzato da Sky Sport in vista della sfida di domani in programma alle 15.

Riposo dunque possibile per capitan Lautaro, dopo le fatiche in Nazionale. Carlos Augusto è tornato in gruppo e dovrebbe giocare al posto di Dimarco, chance dal primo minuto anche per Asllani e Bisseck (favorito su Pavard).

La probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, C. Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!