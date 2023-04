Dopo il terzo ko consecutivo incassato in campionato contro la Fiorentina e dopo il confronto avuto tra la squadra e la dirigenza, questa mattina presente ad Appiano come aveva svelato Sportmediaset qualche ora fa, arrivano grandi novità in vista del match di domani contro la Juventus per l'andata di semifinale di Coppa Italia. Secondo Sky Sport, per la trasferta di domani Inzaghi starebbe pensando ad un turnover importante: in porta spazio al capitano Samir Handanovic, quasi sicuro di giocarne almeno una tra Torino e Salerno, difeso dalla solita linea a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni con l'ex Lazio che si contenderà il posto con De Vrij. Occasione dal primo minuto in vista per Bellanova, in vantaggio su Dumfries, e Asllani, favorito su Marcelo Brozovic. Rientro importante anche quello di Federico Dimarco, grande assente di sabato contro la Viola, candidato a tornare nell'undici titolare, formazione nella quale torna anche Edin Dzeko in coppia con Lautaro. Carta da giocarsi, quella contro la Juve, anche per De Vrij e D'Ambrosio, che sperano di partire dall'inizio.