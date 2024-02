L'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League dopo un periodo decisamente convincente in campionato. Reduce dal 4-0 roboante contro la Salernitana, Simone Inzaghi è tornato oggi in campo per preparare la sfida contro l'Atletico Madrid, in programma martedì e valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Come riportato da Sky Sport, non sono attese grosse rivoluzioni: l'allenatore confermerà l'undici che ha battuto i campani eccezion fatta per gli esterni. Rientreranno infatti i titolari, Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra. Confermata la linea difensiva, il centrocampo e soprattutto il tandem offensivo Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Tre gli indisponibili per infortunio: Stefano Sensi, Francesco Acerbi e Juan Cuadrado.