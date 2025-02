Stop dell'ultim'ora in casa Inter: Nicola Zalewski ha accusato un problema al polpaccio che lo costringerà a saltare i quarti di Coppa Italia con la Lazio e probabilmente anche la sfida di sabato prossimo contro il Napoli. Lo riporta Sky Sport. Allarme rientrato, invece, per Joaquin Correa: come aggiornano i colleghi dell'emittente satellitare, l'argentino si è sottoposto stamattina ai controlli che non hanno evidenziato lesioni dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato durante Inter-Genoa. Il Tucu verrà valutato giorno dopo giorno, ma salterà la sfida dell'ex di domani.

Match in cui sarà out anche Carlos Augusto (ancora lavoro personalizzato per il brasiliano), mentre Marcus Thuram (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo seconda parte in solitaria. Da valutare anche le condizioni di Davide Frattesi: il centrocampista ha lavorato in gruppo ma ha ancora un po' di fastidio.

