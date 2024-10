Procede in maniera graduale l'inserimento in gruppo sia di Nicolò Barella che di Tajon Buchanan, i due giocatori dell'Inter che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Come svelato da Sky Sport, quest'oggi, alla ripresa degli allenamento nel centro sportivo di Appiano Gentile, entrambi hanno svolto parte del lavoro con la squadra e parte in modo personalizzato.

Nessuna preoccupazione, invece, per Davide Frattesi, uscito malconcio da Italia-Israele per un pestone.

