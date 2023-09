Simone Inzaghi comunicherà alla squadra l'undici titolare che scenderà in campo stasera contro la Real Sociedad, per il debutto nel girone di Champions League, solo durante la riunione tecnica che si svolgerà prima della partenza verso l'Anoeta. Stando a quanto filtra da ritiro nerazzurro di Biarritz, sono confermate le indiscrezioni delle scorse ore, secondo cui Benjamin Pavard e Kristjan Asllani sono praticamente certi di un posto dal 1'; non è ancora chiaro, invece, chi giocherà in attacco, con Marko Arnautovic che scalpita dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram L'altro ballottaggio è in difesa, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in lizza per una maglia.

Lo riporta Sky Sport.