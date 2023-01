Sembra al capolinea l'esperienza di Ionut Radu alla Cremonese: dopo un discreto avvio di stagione, e nonostante le rassicurazioni del ds grigiorosso Ariedo Braida, il portiere giunto in prestito dall'Inter in estate è stato scalzato dal ruolo di portiere titolare da Marco Carnesecchi e ora appare destinato a lasciare Cremona per tentare una nuova esperienza all'estero. Secondo Sky Sport, per l'estremo romeno hanno avviato dei sondaggi i francesi del Lorient e l'Espanyol.

