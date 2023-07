Dopo settimane di trattative, sembra ormai giunta alla conclusione anche l'operazione che porterà André Onana al Manchester United. Come riportato da Sky Sport, l'Inter e i Red Devils stanno sistemando gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento. Il portiere camerunese dovrebbe essere in Inghilterra tra domani e martedì, non appena i documenti saranno pronti, per svolgere le visite mediche e cominciare la sua nuova avventura in Premier League. Al club nerazzurro andranno 50 milioni di euro più bonus.