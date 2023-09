Dopo i dubbi delle scorse ore, sembrerebbe confermata la grande sorpresa di formazione di questa sera: a scendere in campo dal primo minuto, al fianco di Lautaro Martinez, sarà Marko Arnautovic. Ne è sicura Sky, in collegamento da San Sebastian, che oltre alla titolarità dell'ex Bologna svela anche un'altra sorpresa: nell'undici iniziale di Simone Inzaghi ci sarà, oltre ai già dichiarati Asllani e Pavard, anche Carlos Augusto. Prima titolarità stagionale per tutti e quattro. i sopraccitati. Esordio da titolare per il difensore francese, arrivato dal Bayern Monaco.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

