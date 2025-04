Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky sulle idee di mercato dell'Inter in vista dell'estate. "Mi aspetto giovani, ma di qualità, pronti. Sucic è un nazionale ed è molto forte, strappato alla concorrenza internazionale. Luis Henrique è di grande qualità, dovrebbe arrivare dall'OM, stanno trattando. Arriverà almeno un altro attaccante forte, alla Lucca, Castro, Krstovic, giocatori che possono dare un'alternativa a Lautaro e Thuram. Arriverà certamente anche un difensore di livello. L'intenzione della società è ringiovanire, perché fa parte della filosofia della proprietà, ma non giovani alla Palacios che non giocano, bensì giocatori che entreranno nelle rotazioni di Inzaghi".

Quanto ai giocatori oggi a disposizione del tecnico, parla ancora Di Marzio : ""Taremi credo sia stato già bocciato da tempo, non serviva questa serata. Ero a San Siro per Inter-Bayern, vederlo quando è entrato che non riusciva nemmeno a rincorrere con grinta e determinazione gli avversari ha fatto perdere la pazienza ai tifosi. Non è riuscito evidentemente ad inserirsi, non è riuscito a dimostrare quel che al Porto era: un leader, qui non lo è. Asllani? Lui è arrivato da tempo, non l'estate scorsa. Avrebbe bisogno di giocare con più continuità per una pagella definitiva perché è sempre l'alternativa, di un campione come Calhanoglu. Da capire se gli servirà andare a giocare con continuità in una squadra di media classifica, perché dimostrare ogni volta in poche occasioni di essere l'alternativa a Calhanoglu non è facile".