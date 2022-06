MKHITARYAN – La Roma ieri non ha alzato la sua offerta, quindi c'è la possibilità concreta di andare all'Inter. Ora sta all'armeno decidere se restare in giallorosso o provare questa nuova esperienza a Milano.

Panoramica di mercato su SkySport24 per quanto riguarda le strategie dell'Inter. Argomenti caldi soprattutto in entrata tra centrocampo e attacco.

LUKAKU – Da adesso in poi, tutti i giorni sono buoni per il belga di parlare con il Chelsea e convincere il club londinese di mandarlo in prestito all'Inter. Bisogna chiudere entro il 30 giugno per usufruire del Decreto Crescita: un affare che ha delle tempistiche prestabilite. Dal punto di vista dei Blues, tenerlo non avrebbe senso visto il feeling inesistente tra il belga e Tuchel, mentre magari a Milano l'investimento potrebbe rilanciarsi.

ATTACCO – Sanchez potrebbe partire, ma è complicato pensare di vedere tutti insieme Lautaro, Lukaku e Dybala. In caso di arrivo contemporaneo di Big Rom e della Joya, quindi, il Toro potrebbe lasciare Milano.

