Dopo la cessione di Wilfried Singo al Monaco, il Torino ha trovato rapidamente il sostituto ed è una vecchia conoscenza: Valentino Lazaro. L'esterno austriaco di proprietà dell'Inter, rientrato proprio dal capoluogo piemontese dove ha trascorso l'ultima stagione in prestito, sulle prime non era stato riscattato dal club di Cairo che aveva preferito perdere l'ex Hertha Berlino, il cui riscatto era di 6 milioni. A distanza di qualche mese la dirigenza sotto la Mole ha cambiato idea ed è tornato proprio sul classe 1997 di Simone Inzaghi che si rivestirà di granata a titolo definitivo per 4 milioni. A riferirlo è Gianluca Di Marzio nel corso della puntata odierna de L'Originale di Sky, puntata durante la quale ha parlato di percentuale sull'eventuale futura rivendita garantita ai nerazzurri. Trovato l'accordo tra i club manca adesso l'ok del giocatore prima della definitiva fumata bianca.

Lazaro era arrivato all'Inter nell'estate 2019 per 20 milioni più bonus dall'Hertha Berlino, senza mai riuscire a rimanere per più di 6 mesi e spostandosi con frequenza in prestito, prima di convincere Ivan Juric a Torino.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!