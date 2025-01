Nuova clamorosa indiscrezione riportata in questi minuti da Sky Sport: l'Inter sta sondando l'idea Gianluigi Donnarumma. Non è ancora una trattativa ma un feeling che sta germogliando: i nerazzurri osservano con interesse per il futuro quanto succede a Parigi, mentre dall'altro lato il portiere della Nazionale apprezza l'idea di un ritorno in Italia. Per il momento, con Yann Sommer e Josep Martinez la questione portieri è bella che sistemata, ma per il futuro la pista può portare a risvolti interessanti.

Ci sono anche alcuni indizi a corroborare la tesi: il gruppo che si è creato all'interno della Nazionale coi rappresentanti dell'Inter; il contratto a scadenza nel 2026 e che potrebbe far scaldare la pista anche per il mercato del prossimo anno solare, dove potrebbe arrivare a Milano a parametro zero considerando anche il fatto che il rinnovo coi transalpini tarda ad arrivare; in più, il feeling con Luis Enrique, tecnico del PSG, che non è certamente ai massimi. Infine, ritroverebbe all'Inter Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri suo grande amico e mentore. C'è un ostacolo legato al potenziale ingaggio, con Donnarumma che dovrebbe stringere la cinghia e rinunciare a qualcosa.

