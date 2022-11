Si avvicina finalmente il rientro di Marcelo Brozovic, ai box dal 25 settembre scorso dopo l'infortunio alla coscia sinistra patito nel match di Nations League tra la sua Croazia e l'Austria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista oggi ha svolto buona parte del lavoro in gruppo e, se non ci saranno sorprese nei prossimi tre allenamenti prima di Juve-Inter, verrà convocato da Simone Inzaghi. Ovviamente, nel caso, Epic Brozo sarebbe pronto solo per entrare a partita in corso, partendo dalla panchina.