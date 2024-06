Josep Martinez viaggia spedito verso l'Inter. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, ci sono tutti i presupposti per definire la trattativa con il Genoa dopo gli ultimi contatti che hanno avvicinato le parti in causa. La richiesta del Grifone, titolare del cartellino del portiere spagnolo, è di 18 milioni di euro, mentre il club milanese ha offerto 13 milioni più due di bonus con la possibilità dell'inserimento di una contropartita (i nomi in ballo sono quelli di Satriano, Oristanio e Corrado). Ci si può trovare a metà strada, secondo i colleghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!