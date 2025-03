Con la partenza della Nazionale italiana verso Dortmund, è tornato a svuotarsi il BPER Training Centre di Appiano Gentile, casa dell'Inter 'prestata' nei giorni scorsi all'Italia di Spalletti. Tornata ad essere ad esclusivo appannaggio dei nerazzurri, la Pinetina regala buone nuove a Simone Inzaghi. Ad Appiano sono difatti rientrati questa mattina i tre interisti inizialmente partiti per gli impegni con le rispettive Federazioni, ovvero Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.

I tre campioni d'Italia sono rientrati in Italia e al lavoro: Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, che lunedì si sottoporranno agli esami strumentali per capire l'entità del problema che li ha resi di fatto indisponibili per Argentina e Olanda, sono stati impegnati oggi con le terapie. Mentre Thuram ha svolto lavoro individuale. A renderlo noto è Andrea Paventi di Sky Sport che nel tweet attraverso il quale fa il punto della situazione poi aggiunge: "Gli infortunati lavoreranno nei prossimi giorni, mentre il resto della squadra si ritroverà martedì pomeriggio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!